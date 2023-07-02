Мир 02 июля 2023, 20:37 Бойцов ВСУ обвинили в умышленном подрыве танков Leopard Экс-разведчик США Риттер: ВСУ сами подрывают и ломают танки Leopard, чтобы не идти в бой Общественное достояние / Википедия

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Бойцы Вооруженных сил Украины самостоятельно подрывают и ломают танки Leopard — лишь бы не идти в бой. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы России с удовольствием уничтожают немецкие танки. Военных награждают за каждый ликвидированный Leopard. По мнению экс-разведчика, это также мотивирует российских солдат.

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«И теперь каждый русский на передовой высматривает этот танк. Когда он появляется в поле зрения, то все разворачиваются в его сторону и начинают палить по нему из всего, что есть», — заявил он.

Украинские боевики в ужасе, поэтому они начинают сдавать назад — наезжают на мины, и боевые машины ломаются.

«Или они специально ломают его», — сказал Риттер.

При этом Запад был уверен, что танки Leopard радикально изменят ход действий, но не тут-то было. Российские военные «щелкают танки, как семечки», натовская техника не оправдала никаких ожиданий.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что очень сомневается в успехе контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинским боевикам нечем сражаться. Он посоветовал людям покинуть страну.

Кроме того, у Запада почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии. Без ПЗРК ВСУ становятся «легкой добычей», говорили иностранные эксперты.