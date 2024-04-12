Мир 12 апреля 2024, 10:56 Бойцов ВСУ настигли беспилотниками в Запорожской области Подпольщик Лебедев: БПЛА поразили группы военных ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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В контролируемой Украиной части Запорожской области при помощи беспилотников атаковали несколько групп военнослужащих. Их настигли в районе населенных пунктов Малиновка, Работино и Гуляйполе, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.

«БПЛА отрабатывали Гуляйполе, Работино, Малиновку. Поражены небольшие группы противника и, как минимум, один расчет, вместе с пушкой [М777]», — сказал он.

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У населенных пунктов Малая Токмачка и Левадное украинские военные погибли под обстрелами. Подпольщик заявил, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам дислокации ВСУ.

В селе Верхняя Писаревка в Харьковской области поразили помещение лесхоза, где украинские военные создали свой штаб. В Днепропетровской области ударили по объекту энергетики и промышленным предприятиям, в том числе по электроподстанции Северного горно-обогатительного комбината.