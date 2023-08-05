Мир 05 августа 2023, 21:51 Бойцов «Вагнера» обвинили в попытке пересечь границу Польши МИД Польши: бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть в страну из Белоруссии РИА «Новости»

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Размещенные в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнера» предприняли попытку проникнуть на территорию Польши. Об этом замглавы польского МИДа Павел Яблонский сообщил CNN.

«Мы ожидаем новых атак на нашу границу, возможно, новых попыток нарушения нашего воздушного пространства. <…> Они будут пытаться продемонстрировать, что могут делать все, что захотят», — сказал он.

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По его словам, Польша продолжает направлять войска к границе. Польские власти рассматривают любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, вплоть до полного закрытия границы. При этом Яблонский назвал такие действия крайней мерой.

«Но если будут продолжаться нападения, продолжатся попытки дестабилизировать нашу страну, у нас может не остаться другого выхода», — резюмировал он.

Накануне, 2 августа, польское МИД сообщил о пересечении воздушных границ белорусскими вертолетами. В Минобороны Белоруссии назвали эти заявления «надуманными».