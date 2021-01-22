Бойцов Нацгвардии США поселили на парковке у Капитолия

Тысячи бойцов Национальной гвардии США, вызванные в Вашингтон после нападения на Капитолий, теперь ночуют на многоуровневой парковке. К их услугам один туалет и одна ванная, интернет отсутствует.

«Десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны и нас выселили в угол гаража. Есть ощущение, что нас чудовищно предали», — заявил один из бойцов изданию Politico.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января устроили акцию протеста в Вашингтоне и ворвались в Капитолий, где в этот момент Конгресс утверждал победу американского лидера Джо Байдена. Конгрессменов эвакуировали, зданию нанесен ущерб. Несколько человек погибли, есть раненые.

После случившегося власти приняли решение стянуть в столицу бойцов Нацгвардии. В Сети появлялись фото, как они ночуют на полу в Капитолии. Военные также обеспечивали безопасность в Вашингтоне во время инаугурации Байдена.

Участвовавших в беспорядках людей арестовывают. Одним из них оказался резервист Сухопутных войск США. Он был подрядчиком на военно-морской базе и имел допуск к секретной информации.