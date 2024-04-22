Мир 22 апреля 2024, 15:24 Бойца ВСУ отправили за решетку из-за отказа выполнить приказ Украинца приговорили к пяти годам заключения за отказ форсировать Днепр РИА «Новости»

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Военнослужащего ВСУ приговорили к пяти годам заключения из-за отказа выполнять приказ командира по форсированию реки Днепр и закреплению в Крынках. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

«Юрий М. отказался выполнять приказ командира роты. Против него начали уголовное производство по статье о неповиновении приказу в боевой обстановке или условиях военного положения», — отметили авторы материала.

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На судебном процессе фигурант вину не признал. Он рассказал, что до этого получил контузию, о чем доложил командиру. Тем не менее мужчину признали годным к продолжению службы. На иждивении у боевика есть бабушка преклонного возраста и ребенок с инвалидностью. Однако суд не внял аргументам обвиняемого и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Ранее на Херсонском направлении трое бойцов ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в российский плен.