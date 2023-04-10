Мир 10 апреля 2023, 18:43 Бойца ВСУ обвинили в сборе данных о нахождении систем HIMARS СБУ арестовала украинского военного за сбор данных о нахождении систем HIMARS Ministry of Defense of Ukraine

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На Украине задержали военнослужащего бригады военно-морских сил страны. Ему предъявили обвинение в сборе данных о расположении вооружений, в том числе систем HIMARS. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб», — подчеркнули в публикации.

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По данным украинских силовиков, данные передавал солдат срочной службы одной из бригад украинских ВМС. Мужчина якобы фиксировал расположение штаба, боевой техники и складов с ракетами и артиллерийскими снарядам одной из воинских частей в Одесской области.

В СБУ уточнили, что подозреваемый намеревался выявить позиции РСЗО HIMARS. Ему вменили преступление по статье о госизмене, совершенной в условиях военного положения. Срочника арестовали.

Представители спецслужб Украины вербуют террористов в России за копеечное вознаграждение. Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360» отмечал, что для исключения возможных терактов необходимо значительно расширить полномочия российских спецслужб.