Бойца теробороны ВСУ осудили в ЛНР на 13 лет тюрьмы | 360°

Мир 29 сентября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

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Viber Бойца теробороны ВСУ осудили в ЛНР на 13 лет тюрьмы Вступившего в тероборону ВСУ жителя ЛНР приговорили к 13 годам колонии РИА «Новости»

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Новоайдарского района, добровольно вступившего в ряды отдельного мотопехотного батальона «Хортица» территориальной обороны ВСУ (в республике организация считается террористической). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда республики.

Согласно материалам дела, подсудимый вступил в тероборону в 2014 году на должность командира отделения в звании младшего сержанта. Нес службу на подконтрольных Киеву территориях в Донецкой Народной Республике, а также принимал участие в боевых действиях.

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Обвинение ему предъявили по статье об участии в террористической организации. В ходе рассмотрения дела фигурант частично признал свою вину.

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Судебная коллегия вынесла приговор в виде 13 лет лишения свободы.

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