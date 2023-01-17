Мир 17 января 2023, 14:45 Бойца Французского иностранного легиона нашли мертвым в ДНР Пресс-служба «Конкорд»: в ДНР нашли тело украинца из Французского иностранного легиона РИА «Новости»

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В Донецкой Народной Республике погиб боец Французского иностранного легиона Евгений Кулик. Об этом объявила пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина.

«Коллеги из Французского иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика», — рассказали на странице компании.

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Его тело обнаружили на территории ДНР. Причину смерти и почему боец оказался в Донбассе, «Конкорд» не уточнил. К объявлению приложили документы мужчины — украинские водительские права, французский военный проездной и удостоверение унтер-офицера.

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Кроме того, в Соледаре нашли тело британца, а у него — документы сослуживца, которого тоже попросили отыскать. Запрос на розыск Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри приняли на горячей линии «Спроси Вагнер».

Украинские войска активно привлекали наемников к боям в Соледаре, рассказал военнопленный. Он заметил среди них поляков и американцев. Командир группы «Викинг» объяснил такой наплыв иностранцев тем, что на Украине почти не осталось мобилизационного резерва.