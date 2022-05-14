Саммит Америк в Лос-Анджелесе грозит президенту США Джо Байдену новыми репутационными потерями. Унизительным ударом для него может стать потенциальный отказ от участия в этом мероприятии лидеров Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару, написала The New York Times.

NYT указала на то, что в настоящее время все больше руководителей стран Латинской Америки и Карибского бассейна задумываются о бойкоте саммита. В их числе — Обрадор и Болсонару.

Для Обрадора еще одним неприятным фактором стал отказ в приглашении на саммит представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Источник NYT пояснил, что администрация США в преддверии промежуточных выборов хочет добиться регионального соглашения по нелегальной миграции. Бойкот Обрадором саммита Америк это значительно затруднит.

У Болсонару сложились довольно прохладные отношения с администрацией, на саммите в Лос-Анджелесе должна пройти первая встреча лидера Бразилии с Байденом. NYT отметила, что если Болсонару не приедет на саммит, это поставит под угрозу две внешнеполитические цели президента США, которые связаны с проблемой изменения климата и «защитой демократии». Издание напомнило, что Бразилия под руководством Болсонару сблизилась с Россией. Естественно, в Штатах этому не рады.