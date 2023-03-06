Мир 06 марта 2023, 22:29 Бойкот россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже расколет олимпийское движение — СМИ SMH: бойкот игр в Париже в 2024 году может расколоть олимпийское движение РИА «Новости»

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Более 30 стран обратились с петицией в Международный олимпийский комитет с требованием запретить россиянам и белорусам выступать в соревнованиях, пока не закончится конфликт на Украине. Австралия присоединилась к петиции. Обозреватель Sydney Morning Herald признал, что бойкот Олимпиады в Париже не остановит боевые действия на Украине и нанесет больше вреда олимпийскому движению, чем России.

Автор отметил, что подобные прецеденты уже происходили — он напомнил об отстранении Австрии, Германии и Афганистана.

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«Призывы к отстранению российских и белорусских спортсменов требуют более пристального изучения ввиду своей избирательности, опасности, потенциальной незаконности и однозначной ошибочности», — пишет газета.

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Обозреватель издание задается вопросом, что будут делать правительства этих 30 с лишним стран, если МОК решить действовать независимо. Ведь заявки на участие подают национальные комитеты, а не правительства.

«В нынешней ситуации бойкот скорее расколет участников олимпийского движения, нежели нанесет ущерб России или остановит конфликт. Да, оно пережило проблемы 40-летней давности и пандемию COVID-19, но может не пережить государственных бойкотов из-за ситуации на Украине и прав российских и белорусских спортсменов, которые не несут ответственности за то, где родились и профессионально росли», — написал автор материала.

Он призвал правительства Франции, Италии США и Австралии действовать осторожнее и не обострять ситуацию с МОК, ведь каждая из них примет у себя ближайшие Олимпийские игры.