Бойкий дед из Сербии отправился пешком в Москву на 9 Мая. Ему 72 года, а впереди 2640 км

Милован Милутинович пошел пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию. Он собирается дойти до Красной площади в Москве и встретить Путина на Параде Победы 9 мая. Отважному пешеходу 72 года.

Милутинович живет в городе Ужице на западе Сербии. Он планирует проходить в день по 40 километров, потом останавливаться на привал. Его путь пройдет через несколько стран: Венгрию, Польшу, Белоруссию и, наконец, по России. Он пройдет Валево, Белград, Будапешт, Краков, Минск. Всего ему предстоит прошагать 2 640 километров.

И он пройдет. Милутинович — обладатель черного пояса (пятый дан) по карате. Он призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также в свои 72 учится на факультете физкультуры в Нови-Саде. Здесь он планирует написать научную работу. К пешему походу в Москву он готовился полгода. Мечта бойкого деда — пожать руку Путину на Параде Победы 9 мая в Москве.

«Попытаюсь на День победы над фашизмом 9 мая оказаться в Москве и пожать руку президенту Владимиру Путину, которого очень уважаю», — подтвердил непоседа.