Мир 25 мая 2023, 22:52 Боязнь Зеленского возвращаться на Украину объяснили в США Барака: Зеленский боится возвращаться в Киев из-за ответного удара за БПЛА у Кремля РИА «Новости»

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Американский правозащитник Аджаму Барака назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский не торопится возвращаться домой. В Twitter правозащитник написал, что глава украинского государства боится ответного удара из-за ситуации с беспилотниками у Кремля.

В США попытку атаковать резиденцию российского президента украинскими беспилотниками уже назвали большой ошибкой Зеленского.

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«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», — написал по этому поводу Барака.

В начале мая украинская сторона пыталась нанести удары двумя беспилотниками по Кремлю. Их вывели из строя при помощи системы РЭБ. Москва расценила этот инцидент как теракт и покушение, за которыми стоят США, и пригрозила ответными мерами.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может скоро развалиться. По его мнению, госаппарат страны находится уже на грани коллапса.