«Боится пули в спину». Пушилин объяснил, почему Зеленский не идет на диалог с ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский опасается получить пулю в спину. Это мешает ему пойти на диалог с ДНР. Таким мнением поделился глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и [глава ЛНР] Леонид Пасечник предложили: хотите — на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, [Зеленскому] страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину», — рассказал Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето». По словам главы ДНР, без диалога между противоборствующими сторонами к миру прийти практически невозможно. Пушилин добавил, что политика команды бывшего президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключалась в «расчеловечивании Донбасса».

В конце апреля военный эксперт Алексей Подберезкин заявил, что вероятность войны в Донбассе увеличивается. Он отметил, что России необходимо готовиться к активным военным действиям.