Бои за высоту шли несколько дней. Украинских националистов выбили с позиций в Мариуполе

Новую господствующую высоту взяли на окраине Мариуполе российские военные вместе с подразделениями Народной милиции ДНР. Украинские боевики цеплялись за эту точку несколько дней.

«Господствующая высота — хороший район обороны. <…> все [участники украинских вооруженных формирований] ушли, разбежались. Вот — ничего не осталось от крупнокалиберного миномета 240 миллиметров. Отсюда такая обзорная панорама представлена, все просматривается. Хорошая высота, с которой было не так легко выбить противника», — рассказал телеканалу «Звезда» начальник штаба полка ДНР.

Ранее российские военные зачистили территорию промзоны в Мариуполе, где был обнаружен склад ВСУ с оружием и техникой.

На брошенных позициях обнаружили и винтовки украинских снайперов с запрещенными международными нормами экспансивными пулями.