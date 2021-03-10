Бои возобновились в Донбассе между бойцами ВСУ и Народной милицией ЛНР

Бои между между бойцами ВСУ и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики начались в поселке Михайловка (Золотое-5). Об этом сообщил в Telegram-канале бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко.

Марочко опубликовал видео, на котором слышна частая стрельба. При этом он отметил, что до этого все было немного интенсивнее. Огонь велся из разного оружия — по словам Марочко, «противник применял стрелковое и гранатометы». Он также добавил, что местные жители жаловались на рикошеты — пули отскакивали от стен домов.

«Напомню: в зоне обстрела находится действующая школа», — подчеркнул Марочко.

За семь лет конфликта на Донбассе жертвами стали порядка 13 тысяч человек. Урегулирование ситуации неоднократно обсуждали во время встреч контактной группы в Минске. Участники приняли несколько документов, которые направлены на прекращение конфликта, однако перестрелки периодически продолжаются.

В феврале 2021 года ситуация изменилась в худшую стороны: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, а Горловку и окраины Донецка обстреляли из минометов. В ДНР и ЛНР уверены, что Украина планирует масштабное наступление на самопровозглашенные республики — для этого Киев стягивает новые силы к линии соприкосновения. В Сети уже появились ролики из разных регионов Украины — на них видны эшелоны военной техники.