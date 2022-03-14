Бои войск ДНР с нацбатами в Мариуполе сняли на видео

Военные Донецкой народной республики при поддержке ВС РФ разблокировали Мариуполь. Кадры, на которых девятый полк Народной милиции ДНР зачищал окрестности города от националистов, опубликовал RT.

В ролик включили видео перестрелок в разных частях Мариуполя и показали автомобиль, который использовали боевики батальона «Азов»*. Военные ДНР три дня наблюдали за ним с коптера.

Снятые кадры проиллюстрировали работу по устранению украинских снайперов, которым удалось ранить нескольких бойцов, стрельбу из гранатометов по позициям националистов, брошенный ВСУ бронетранспортер и разрушенные улицы города.

После разблокировки Мариуполя открылись гуманитарные коридоры. Для вывоза людей сформировали четыре колонны из 200 автобусов. Днем 14 марта в город приехали уже 50 транспортных средств.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.