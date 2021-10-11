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    11 октября 2021, 13:09

    Богослужение с участием животных провели в Лиме

    Владельцы домашних питомцев нарядили их в честь праздника Святого Франциска

    Оксана Лавнюженко

    В столице Перу Лиме проходят богослужения с участием кошек, собак и хомяков. Владельцы питомцев нарядили их в праздничные одеяния в честь праздника Святого Франциска, который считается покровителем зверей. Об этом написал ОТР.

    Собаки, кошки, хомяки и даже кролики получили праздничные смокинги и платья. Ранее такие богослужения проходили в Перу ежегодно, однако начиная с 2020 года из-за пандемии ситуация изменилась. В тот год все праздничные мероприятия в стране были отменены.

    По местному преданию, Франциск Ассизский понимал зверей и птиц и читал им различные проповеди.