Богослужение с участием животных провели в Лиме

В столице Перу Лиме проходят богослужения с участием кошек, собак и хомяков. Владельцы питомцев нарядили их в праздничные одеяния в честь праздника Святого Франциска, который считается покровителем зверей. Об этом написал ОТР.

Собаки, кошки, хомяки и даже кролики получили праздничные смокинги и платья. Ранее такие богослужения проходили в Перу ежегодно, однако начиная с 2020 года из-за пандемии ситуация изменилась. В тот год все праздничные мероприятия в стране были отменены.

По местному преданию, Франциск Ассизский понимал зверей и птиц и читал им различные проповеди.