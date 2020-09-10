Богдан рассказал, что глава администрации Зеленского тайно встречается с Порошенко

Экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан заявил, что его преемник Андрей Ермак поддерживает контакт с бывшим главой государства Петром Порошенко. Якобы политики встречаются в одном из ресторанов Киева.

Об этом Богдан рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Оно уже вышло на YouTube.

«Некоторые работники офиса президента часто бывают в „Санаханте“ и обедают с Петром Алексеевичем. Это часто происходит», — сказал бывший помощник Владимира Зеленского.

Позже в беседе он уточнил, что речь идет о Ермаке и что тот по крайней мере четыре раза встречался с Порошенко. Богдан заметил, что принадлежащий экс-президенту Украины телеканал «Прямой» никогда ничего плохого не говорит о руководителе офиса главы государства.

«Санахант» — элитный бутик в Киеве. В нем есть ресторан, о котором, судя по всему, и идет речь. Портал «Страна.ua» написал, что 2013–2014 годах Ермак «фактически управлял» этим магазином и оказывал юридические услуги. Его хозяйкой является Оксана Хант.

Андрей Богдан занимал пост главы офиса президента с июня 2019 года по февраль 2020-го. Зеленский, объясняя свое решение об отставке Богдана, говорил о конфликтах внутри команды.

В сентябре 2020 года появились сообщения о том, что Богдан уехал в Румынию из-за поступающих ему угроз.