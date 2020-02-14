Богдан Безпалько объяснил, зачем Лукашенко говорит о присоединении к России

Лукашенко заявил, что «ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути».

Безпалько отметил, что предложений, о которых говорит президент Белоруссии, со стороны России не поступало. По его словам, Лукашенко «апеллирует к суверенитету и независимости, наращивает конфронтацию по отношению к России» из-за провальной ситуации в экономике.

«„БелАЗ“ на грани закрытия, „Беларуськалий“ сокращает рабочую неделю. Проблемы с переработкой нефти стали очевидны, потому что вся она держалась на дешевых российских углеводородах. И как только Россия повысила цену, даже не до уровня мировых, вся нефтепереработка стала едва ли не убыточной», — объяснил Безпалько.

Он отметил, что белорусский лидер опирается на «очень узкую группу жителей республики»: белорусских националистов и «тех, кого удалось убедить, что Белоруссия — это действительно социалистическое народное, антиолигархическое государство». Безпалько указал, что Лукашенко пытается выставить Россию «олигархическим взяточническим монстром» и якобы уберечь от него свою страну.