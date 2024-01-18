18 января 2024, 03:47
Богатые украинцы на элитных иномарках стали бежать из Харькова из-за страха перед сдачей города
Военкор Алехин: Харьков готовят к сдаче, колонны элитных авто потянулись в Киев
Военкор, полковник запаса Геннадий Алехин предположил, что украинская армия готовится покинуть Харьков. Из города в сторону Киева потянулись колонны элитных автомобилей. Об этом он рассказал в беседе изданию «Царьград».
По его словам, побег богатых харьковчан означает, что или ВСУ планируют сдать город, либо украинские военные потерпят поражение и потеряют Харьков.
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«Верный признак того, что Киев скоро утратит контроль над этим населенным пунктом. Многие перебираются в Киев (причем со всей Украины), но также многие бегут и за границу. Тут по мере возможностей», — пояснил Алехин.
При этом военкор отметил, что и от Одессы стараются дистанцироваться, потому что российские ракеты достают и до бункеров. Город покидают американские офицеры и наемники, которых вывозит специальными рейсами армейская авиация США.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с другими представителями Минобороны страны в Харьковской области из-за опасений, что российская армия может взять этот регион под контроль.
Он добавил, что Харьков является большим промышленным центром, а для украинских военных ситуация в регионе складывается очень плохо, причем командование не знает, как исправить положение.
ВСУ
Киев
Украина
Харьков
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