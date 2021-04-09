Богатые страны в 25 раз обогнали бедные по темпам вакцинации населения от коронавируса

Выяснилось, что власти богатых стран в 25 раз быстрее вакцинируют свое население от коронавируса, чем власти бедных. Подсчетами поделилось агентство Bloomberg.

По последним данным, в богатых странах вакцинировались 40% от общего числа прививок против коронавируса в мире. При этом на 11% населения самых бедных стран пришлось лишь 1,6% от общего объема сделанных в мире прививок.

Агентство уточнило, что уже привились 5% популяции. В мире использовано более 726 миллионов доз вакцины в 154 странах.

Исходя из общей статистики, на США приходится 24% прививок. Если темпы сохранятся, то в ближайшие три месяца там привьются 75% населения. В Пакистане привились лишь 0,1% от общего объема.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее сообщил, что Дальний Восток недостаточно обеспечен вакцинами от коронавируса, вместе с тем темпы роста заболеваемости заметно снизились. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в Бурятии, ЕАО, Приморье, Магаданской области и Хабаровском крае. Сейчас в регионе работают 518 пунктов вакцинации, препарат получили более 330 тысяч человек.