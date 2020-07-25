Богатые люди бросились скупать острова

Богатые люди принялись скупать частные острова. Там они намерены переждать пандемию коронавирусной инфекции.

Как сообщает Financial Times, наиболее популярными направлениями стали южная часть Тихого океана, Карибы и отдаленные части США и Европы. При этом продавцы уверяют, что позволить себе собственный остров может даже тот, кто сможет купить хорошую машину. Например, есть лот у побережья Финляндии, стоимостью меньше чем за 100 тысяч евро (около 8,4 миллиона рублей — прим.ред.).

Специалисты по недвижимости отмечают, что коронавирус заставил людей пересмотреть свои взгляды. По их словам, раньше иметь собственный остров «считалось чем-то крутым и желанным, но часто это была лишь эксцентричная мечта».

«Однако из-за COVID-19 эта идея начинает казаться более практичной, поскольку люди стремятся найти для себя личное пространство и сохранять дистанцию», — рассказал эксперт.