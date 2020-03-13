Богатейшие люди мира за сутки потеряли $78 млрд

Прошедший четверг стал самым грустным для 20 самых богатых людей мира. В совокупности они потеряли за день 78 миллиардов долларов. Это произошло из-за панического вывода инвестиций.

Потери богачей посчитал американский журнал Forbes. Больше всего пострадал капитал самого богатого человека в мире — Джеффа Безоса. Тем не менее он остался единственным миллиардером с состоянием больше 100 миллиардов долларов. Безос лишился восьми миллиардов долларов, но остался с 104,4. Билл Гитейс потерял 5,6 миллиарда и теперь не дотягивает до 100 миллиардов. Его состояние на настоящий момент — 99,2 миллиарда.

Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно утратил 7,7 миллиарда (состояние 82,5 миллиарда), основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг — 5,7 миллиарда (57,4 миллиарда), основатель Oracle Ларри Элисон — 5,6 миллиарда (состояние — 51,7 миллиарда), инвестор Уоррен Баффер — 5,2 миллиарда (71,5 миллиарда).

Не досчитались своих кровных также владелец Zara и Massimo Амансио Ортега (минус 5,2 миллиарда при 58,1 миллиарда), бывший глава Microsoft Стив Балмер (минус 4,3 миллиарда, состояние — 52,3 миллиарда), сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — минус четыре и 3,8 миллиарда при 51,7 миллиарда и 49,8 миллиарда соответственно. Потери остальных богатых людей можно посмотреть в рейтинге Forbes Real-Time. Он обновляется в режиме реального времени.

Крупнейшее после «черного понедельника» 1987 года падение индекса Dow Jones и обрушение мировых рынков произошло 12 марта. Это случилось из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. На закрытии торгов в прошедший понедельник индекс Dow Jones Industrial Average упали 2352 пункта на 10%. Индекс S&P 500 лишился 9,5%, Nasdaq Composite — 9,4%. Индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 в Европе сократился на 10,87%.

Обрушение индексов и обвал мировых рынков связан с заявлением президента США Дональда Трампа. Вечером 11 марта он объявил временный запрет на авиаперелеты в США из 26 европейских стран, чтобы остановить распространение коронавируса.