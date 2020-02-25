Богатейшие люди мира потеряли $139 млрд за сутки из-за коронавируса

Котировки на фондовых торгах в США и других странах снизились. Рынок боится, что коронавирус нанесет ущерб мировой экономике. Самые состоятельные люди мира уже ощутили, что стали немного беднее.

Около 139 миллиардов долларов потеряли за сутки 500 самых богатых жителей нашей планеты, сообщило агентство Bloomberg.

Потери для лиц, входящих в рейтинг наиболее состоятельных, стали самыми крупными с 2016 года. С этого момента агентство ведет подобные наблюдения.

Больше всех потеряли гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос. Они лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый. На четыре миллиарда сократилось состояние владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги, основатель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 3,48 миллиарда. Один из основателей Google Ларри Пейдж потерял 2,7 миллиарда долларов.

Среди российских миллиардеров 1,21 миллиарда потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Вторым после него идут возглавляющий «Новатэк» Леонид Михельсон с «ушедшими» 692 миллионами долларов и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, который лишился 508 миллионов.

В США фондовые торги 24 февраля завершились снижением котировок. На 1031,61 пункта сократился американский промышленный индекс Dow Jones, понизились и другие индексы.

Вспышка коронавируса в Китае началась в декабре 2019 года. Сейчас COVID-19 заразились уже более 77,6 тысячи человек. Врачам не удалось спасти 2663 пациента. С распространением вируса борются во всем мире. США для этого требуется 2,5 миллиарда долларов, которые Белый дом уже запросил у Конгресса.