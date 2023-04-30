30 апреля 2023, 05:04
«Боевые задачи пугают». Американцы усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
NYT: украинские солдаты слишком измотаны для успеха в контрнаступлении
Обозреватель New York Times Майкл Швирц считает, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. По его мнению, солдаты украинской армии слишком измотаны, чтобы претендовать на победу.
К тому же, напомнил репортер, у украинцев заканчиваются запасы оружия.
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«Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но так же и недостатки своей армии», — написал Швирц.
Журналист в качестве примера привел слова американских официальных лиц, подтверждающих, что значительные успехи на поле боя в результате анонсированного контрнаступления маловероятны.
«После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны», — заключил Швирц.
Ранее американский телеканал CNN назвал три главных фактора, затягивающих контрнаступление на Украине. Это сложная линия обороны российских войск, отсутствие момента неожиданности и превосходство российской авиации.
США
ВСУ
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