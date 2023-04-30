Мир 30 апреля 2023, 05:04 «Боевые задачи пугают». Американцы усомнились в успехе контрнаступления ВСУ NYT: украинские солдаты слишком измотаны для успеха в контрнаступлении Unsplash

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Обозреватель New York Times Майкл Швирц считает, что контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. По его мнению, солдаты украинской армии слишком измотаны, чтобы претендовать на победу.

К тому же, напомнил репортер, у украинцев заканчиваются запасы оружия.

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«Боевые задачи пугают. Для успеха Украине потребуется преодолеть хорошо укрепленные за десять месяцев российские рубежи, но так же и недостатки своей армии», — написал Швирц.

Журналист в качестве примера привел слова американских официальных лиц, подтверждающих, что значительные успехи на поле боя в результате анонсированного контрнаступления маловероятны.

«После 14 месяцев непрекращающихся боев украинские солдаты измотаны», — заключил Швирц.

Ранее американский телеканал CNN назвал три главных фактора, затягивающих контрнаступление на Украине. Это сложная линия обороны российских войск, отсутствие момента неожиданности и превосходство российской авиации.