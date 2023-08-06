Мир 06 августа 2023, 19:36 Боевые советские самолеты на Украине модернизировали под западные ракеты Командующий воздушными силами ВСУ Олещук заявил о модернизации советских самолетов Википедия

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Советские боевые самолеты модернизировали на Украине для использования получаемого от Запада вооружения, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow и AGM HARM, сообщило РИА «Новости».

Комментарий Олещука появился на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского, уточнило агентство.

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По словам командующего воздушными силами ВСУ, советские самолеты модернизировали для использования вооружения, которое стране предоставляют партнеры, например ракет класса «воздух — поверхность» ZUNI, ракет Storm Shadow и противорадиолокационных ракет AGM HARM.

На сайте офиса Зеленского также указали, что Олещуку представили доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T. Помимо этого, он осмотрел истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24М.