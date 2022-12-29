Мир 29 декабря 2022, 19:53 Боевую часть упавшей в Белоруссии украинской ракеты пока не обезвредили – СМИ «Беларусь 1»: боевую часть упавшей украинской ракеты вывезут и уничтожат на полигоне YouTube

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Боевую часть ракеты, упавшей в Брестской области Белоруссии, пока не обезвредили. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Беларусь 1», побывавший на месте ЧП.

По словам журналиста, ее уничтожат на специальном полигоне.

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«Мы видим так называемые мозги ракеты, а чуть дальше — боевая часть, которую еще не обезвредили. Ее вывезут на полигон и уничтожат», — сказал он.

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Система ПВО перехватила украинскую ракету С-300 сегодня, 29 декабря, около 10:30. Обломки сбитой ракеты обнаружили в Брестской области в сельскохозяйственном поле у деревни Горбаха. Сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что следователи начали опрос очевидцев. Также правоохранители изымают объекты, которые имеют значение для следствия, для проведения экспертизы.

Посла Украины в республике Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, там ему выразили «решительный протест», однако возможную высылку украинских дипломатов пока не обсуждали.