Мир 15 января 2023, 11:16 Боевую часть упавшей ракеты с 80 килограммами взрывчатки нашли на севере Молдавии МВД Молдавии: на севере страны нашли часть ракеты с 80 килограммами взрывчатки

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В районе падения ракеты на севере Молдавии нашли боевую часть снаряда. Об этом сообщили представители МВД республики. Их процитировало РИА «Новости».

Локация падения боеприпаса — район Бричаны — находится на границе Молдавии и Украины. Об обнаружении ракеты в этой области стало известно в субботу, 15 января. Этот инцидент стал третьим по счету, обломки ракет падают на территорию республики.

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Боевую часть боеприпаса нашли во время патрулирования региона.

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«Утром сотрудники полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии», — отметили представители МВД Молдавии.

Саму зону поиска других частей ракеты вынужденно расширили.

«Оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества», — отметили представители ведомства.

Они отметили, что дальнейшие действия с опасным предметом доверили группе инженеров из отдельного батальона «Кодру» Национальной армии. Они исследуют боевую часть ракеты и выберут максимально подходящий способ ее обезвреживания.