Боевой петух ударил ножом в пах и убил хозяина

Хозяин бойцового петуха 45-летний Танугул Сатиш привез своего питомца в город Джагитал для участия в боях. Перед началом шоу птица попыталась вырвать, и случайно ударила хозяина в пах прикрепленным к лапе ножом. Мужчину отвезли в местный госпиталь, но по дороге он истек кровью.

По данным Times of India, полицейские завели дело о непреднамеренном убийстве. Петуха доставили в участок, однако, несмотря на заявления местных СМИ, он не был арестован.

«В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны», — цитирует слова субинспектора Дживана РИА «Новости».

Птицу представят суду вместо с ножом, которым он убил человека, как причину смерти. Дальнейшую судьбу петуха определит судья. Арестован будут люди, которые принимают участия в петушиных боях, которые запрещены на территории штата Телангана.

В Башкирии две собаки бойцовых пород загрызли своего 24-летнего хозяина. Животных пришлось застрелить.