Мир 26 ноября 2023, 16:48 Боевое крыло ХАМАС лишилось четырех главарей Боевое крыло ХАМАС сообщило о гибели четырех командиров Keystone Press Agency / Global Look Press

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Группировка «Бригады аль-Кассама», которая является боевым крылом движения ХАМАС, заявила о гибели четырех командиров. Об этом сообщили в Telegram-канале палестинского движения.

Среди погибших числятся командир Северной бригады Ахмед аль-Ганду, а также Айман Сиям, Рафаат Сальман и Ваэль Раджаб.

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При каких обстоятельствах они погибли, пресс-служба ХАМАС не уточнила.

Конфликт между движением ХАМАС и Израилем в секторе Газа обострился 7 октября. Ранее израильская армия заявила, что прервет временное перемирие на территории анклава, если палестинская сторона не освободит вторую группу заложников до полуночи воскресенья.

Палестинские «Бригады аль-Кассама» заявили, что отложили освобождение заложников, потому что ЦАХАЛ пока не выполнил свои условия о перемирии, которые затрагивают проезд грузовиков с гуманитарной помощью на территорию анклава.