Мир 04 марта 2023, 14:13 Боевиков ВСУ обвинили в убийствах мирных жителей в Артемовске РИА «Новости»: эвакуированный житель Артемовска обвинил снайперов ВСУ в убийстве жены РИА «Новости»

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Житель Артемовска Юрий Марченко, эвакуированный из города российскими военными, обвинил боевиков ВСУ в убийстве своей супруги. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Марченко заявил, что пуля снайпера ВСУ убила его жену 22 февраля.

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«Она погибла от ранений. В меня тоже пытались попасть, но пуля рядом пролетела, я пригнуться успел», — сказал эвакуированный из Артемовска.

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По его словам, прицельный огонь по мирным жителям вели как минимум два снайпера.

«С чердака одного из высотных строений. Мне пришлось похоронить супругу прямо в огороде, потому что до кладбища под постоянным обстрелом невозможно добраться», — добавил Марченко.

Ранее мужчина рассказал, что украинские военнослужащие из-за перебоев с поставками просят местных жителей накормить их. При этом сами они насильно отправляют жителей Артемовска в зону боевых действий.