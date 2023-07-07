07 июля 2023, 17:42
Боевиков ВСУ испугал «непроходимый барьер» российской армии
Daily Express: ВСУ боятся, что не смогут пробить «непроходимый барьер» российской армии
Бойцы ВСУ опасаются, что не смогут преодолеть качественно укрепленные оборонительные линии российской армии во время контрнаступления. Об этом написало британское издание Daily Express.
«Украинские солдаты <…> начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва», — обратил внимание автор материала.
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По его словам, нужно учитывать растущие потери в ходе контрнаступления ВСУ. Украинские боевики больше не верят в успех наступления из-за непреодолимого барьера обороны ВС России.
Они считают, что без дополнительной поддержки западных кураторов потерпят поражение.
Ранее украинские военнослужащие назвали помехой для контрнаступления превосходство России в небе. Солдаты ВСУ пожаловались на нехватку средств ПВО, бронетранспортеров и приборов ночного видения, так как им приходится предпринимать вылазки только в темное время суток.
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