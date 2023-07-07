Мир 07 июля 2023, 17:42 Боевиков ВСУ испугал «непроходимый барьер» российской армии Daily Express: ВСУ боятся, что не смогут пробить «непроходимый барьер» российской армии РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ опасаются, что не смогут преодолеть качественно укрепленные оборонительные линии российской армии во время контрнаступления. Об этом написало британское издание Daily Express.

«Украинские солдаты <…> начали открыто сомневаться в вероятности военного прорыва», — обратил внимание автор материала.

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По его словам, нужно учитывать растущие потери в ходе контрнаступления ВСУ. Украинские боевики больше не верят в успех наступления из-за непреодолимого барьера обороны ВС России.

Они считают, что без дополнительной поддержки западных кураторов потерпят поражение.

Ранее украинские военнослужащие назвали помехой для контрнаступления превосходство России в небе. Солдаты ВСУ пожаловались на нехватку средств ПВО, бронетранспортеров и приборов ночного видения, так как им приходится предпринимать вылазки только в темное время суток.