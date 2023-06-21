Мир 21 июня 2023, 20:56 Боевиков «Азова» заметили на вечеринке телефонных мошенников «Страна.ua»: «азовцы» стали гостями преступного кол-центра на Украине Pxhere

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Сотрудники криминального кол-центра из Днепропетровска под названием «Лягушка» устроили корпоратив, где гостями оказались известные боевики националистического батальона «Азов»*, а также сын высокопоставленного спортивного чиновника. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Журналисты сослались на видео, которое оказалось в их распоряжении несколько недель назад. По опубликованным кадрам они вычислили «азовцев»* Сергея Филимонова и Игоря Поташенкова. Также на вечеринке отдыхал сын президента мужского баскетбольного клуба «Днепр» Валерий Кондратьев.

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Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщили, что кол-центры стали одними из немногих прибыльных бизнесов на Украине в условиях конфликта. Они пояснили, что мошенники продолжают звонить по телефонам доверчивым людям и вытягивать из них деньги.

«Масштабы деятельности огромны. Они очень много работают не только с россиянами, но и с населением Украины. Так как деньги там вращаются грандиозные, то, закономерно, начался передел рынка при помощи силовиков», — пояснил источник издания.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине функционирует по модели франшизы. Ими управляют из Нидерландов и Германии.

*«Азов» — запрещенная в России экстремистская организация