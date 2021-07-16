Боевики захотели инсценировать химатаку в день инаугурации президента Сирии

Боевики планирую устроить инсценировку «химической атаки» в Идлибской зоне деэскалации. Предположительно, они сделают это в день инаугурации президента Сирии 17 июля.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Террористы планируют осуществить инсценировку „химической атаки“ на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации „Белые каски“ и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», — отметил он.

Кулить уточнил, что сведения о подготовке этой акции поступают в российский Центр по примирению враждующих сторон из разных источников. Информаторы уточняют, что акцию готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам».

Кроме того, «спящие ячейки» террористов вербуют новых сторонников в нескольких населенных пунктах. Набранных боевиков готовят к проведению диверсий.