Мир 07 февраля 2024, 00:43 Боевики ВСУ так озверели, что почти каждую неделю нападают на Россию — Небензя Небензя: боевики Украины так обнаглели, что совершают теракты почти еженедельно РИА «Новости»

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Украинские военные так рассвирепели, что почти каждую неделю учиняют теракты на российской территории. Об этом заявил в рамках заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости».

«Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России», — сказал он.

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Ранее Небензя заявил, что все организаторы и исполнители террористической атаки на мирный Белгород, совершенной ВСУ 30 декабря, понесут наказание. Он призвал ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия украинской армии, при совершении которого она применяла запрещенные кассетные боеприпасы.

Также Небензя отмечал, что атаки ВСУ на мирные города России свидетельствуют об агонии режима украинского президента Владимира Зеленского.