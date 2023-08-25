Мир 25 августа 2023, 04:25 Боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 своих сослуживца РИА «Новости»: боевики ВСУ расстреляли за попытку дезертирства 23 сослуживцев Freepik

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Украинские боевики из бригады территориальной обороны под Херсоном расстреляли 23 сослуживцев за попытку дезертирства. Командование объявило убитых пропавшими без вести, рассказал РИА «Новости» российский силовик со ссылкой на источник в ВСУ.

«От источников в ВСУ получены данные о расстреле 11 августа в Херсоне 23 военнослужащих 123-й бригады теробороны ВСУ, решивших дезертировать и бросить позиции», — сообщил собеседник агентства.

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Чтобы скрыть преступление, командование ВСУ внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести. Собеседник агентства отметил, что российские силовики оперативным путем установили данные 10 расстрелянных украинцев.

Под Купянском командир ВСУ застрелил запаниковавшего солдата, расправа попала на камеру одного из украинских военнослужащих. Российские военные отыскали документы погибшего солдата. Им оказался недавно мобилизованный украинец.