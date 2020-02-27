Боевики устроили лагерь в руинах древнего города в Сирии

Тренировочный лагерь и химическую лабораторию боевиков обнаружили сирийские военные в Эбле. Древний город недавно освободили от террористов. Как ущерб нанесен руинам, пока непонятно.

Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, уточнило РИА «Новости». Еще недавно в нем хозяйничали боевики. В руинах они обосновали лагерь для тренировок, сделав в нем полосу препятствий и стрельбище.

«Когда сирийская армия зашла сюда, то обнаружила вот этот лагерь. Это настоящая школа для террористов», — рассказал сирийский военнослужащий. По его словам, сделано все «очень серьезно». Создается ощущение, что учебой руководил профессиональный военный. Сириец добавил, что террористы хотели прорыть в Эбле подземелье, но сделать этого не успели.

Для своих нужд боевики использовали и современные музейные постройки в Телль-Мардихе. В одном из зданий они готовили начинку для снарядов, которыми обстреливали гражданских в Алеппо и сирийскую армию.

«Все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции», — обратил внимание военный.

По его словам, производство было «сложным и опасным». Занимались им люди с химическим образованием. На стеллажах импровизированной химлаборатории нашли колбы с реактивами и химическими компонентами. Среди них был и трихлорэтилен. Этот сильнодействующий наркотик вызывает моментальную потерю сознания. При соблюдении определенных условий из него получают боевое отравляющее вещество фосген.

Город-государство Эбла существовал в 4-3 тысячелетии до нашей эры. В нем жило около 30 тысяч человек. Располагался древний город в 53 километрах к юго-западу от современного Алеппо. Раскопки в городе начали в 60-е годы XX века.