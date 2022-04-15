Боевики украинской теробороны застрелили 12-летнего мальчика в Житомирской области

Боевики украинской теробороны убили 12-летнего ребенка в Житомирской области. Об этом рассказала мать погибшего мальчика.

Семья живет в городе Радомышль. По словам женщины, 7 марта ее сын играл во дворе дома с другом, когда туда ворвались бойцы теробороны и начали стрелять по детям. Она уточнила, что один из боевиков не давал родителям выйти из дома, заявив, стрельбу ведут по диверсантам.

«Когда мы услышали выстрелы, пытались выбежать на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Перед дверями стоял человек с автоматом и не выпускала нас из дома, мотивируя тем, что они нашли диверсантов и стреляют в них! Но то были дети!» — рассказала мать мальчика в соцсетях.

Женщина добавила, что когда они смогли вырваться на улицу, два стрелявших в детей боевика уже скрылись. Их смогли задержать. В машине, на которой они передвигались, обнаружили вещества, которые оказались наркотическими. Это подтвердила экспертиза, добавила мать погибшего.

По ее словам, виновные в гибели ее ребенка теперь пытаются уйти от ответственности, используя свои связи.

Ранее экс-полковник СБУ Василий Прозоров в интервью «360» объяснил, что территориальная оборона Украины представляет разобщенные подразделения, которые не подчиняются единому штабу. По его мнению, в будущем они выродятся в полукриминальную структуру, которая под видом защиты населения будет грабить людей