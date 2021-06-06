Боевики убили 160 человек при нападении на деревню в Буркина-Фасо

Исламисты напали на деревню Солхан в провинции Яга на севере Буркина-Фасо. Жертвами расправы стали по меньшей мере 160 человек, еще около 40 получили ранения, сообщили местные власти.

Нападение произошло в пятницу вечером. Преступники сожгли дома и деревенский рынок, передало агентство Reuters. В субботу власти сообщали, что от рук джихадистов погибли более 130 человек.

Позднее в округе нашли тела других погибших, общее число жертв нападения увеличилось до 160, включая около 20 детей, сообщил телеканал France 24.

В стране объявили трехдневный траур. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил возмущение этим нападением.

Также в пятницу вечером 14 человек были убиты в деревне Тадарьят, которая находится в 150 километрах к северу от Солхана, сообщил «Интерфакс».

Предполагается, что за атаками стоят исламисты из «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

Вылазка боевиков стала самой крупной по числу жертв в Буркина-Фасо с 2015 года.