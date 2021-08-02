Боевики «Талибана»* предприняли штурм тюрьмы в Лашкаргахе

Талибы попытались штурмом взять тюрьму в Лашкаргахе. Правительственные войска смогли отбить наступление боевиков. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман в Twitter.

«Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены», — написал Аман.

В столицу южной провинции Гильменд перебросили около сотни спецназовцев. По данным местных СМИ, во время боя с талибами ранения получил глава местной полиции Халид Вардак.

Обстановка в Афганистане обострилась из-за активных действий боевиков «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, руководство России пока не планирует исключать «Талибан»* из списка запрещенных в стране организаций. Он отметил, что талибы — это «ощутимая и мощная сила». Военные России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные учения в Хатлонской области из-за напряжения в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.