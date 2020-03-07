Боевики шесть раз обстреляли Идлиб после введения режима прекращения огня

«С 00.01 6 марта зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Икко провинции Латакия», — заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Вечером 5 марта в Москве прошли переговоры между турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи был подписан документ, в котором стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату», объявили о прекращения огня с полуночи в ночь на 6 марта и договорились о совместном патрулировании ключевой трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Ситуация в Сирии накалилась в феврале, когда в районе Идлиба боевики начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. Сирийцы ответили, в результате чего погибли 36 человек, ранения получили более 30 человек. Все они были турецкими военнослужащими, которые не должны были там находиться. После этого Турция начала операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийской армии.