Боевики похитили раритетные изделия с раскопок в Сирии

Бандиты, которые устроили тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, украли оттуда десятки золотых и каменных изделий. Не исключено, что они пришли туда по наводке торговцев древними ценностями.

Такого мнения придерживается директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы — хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу», — сказал Хазер Айлюлю.

Этот музей под открытым небом старше другого исторического места Сирии — Пальмиры. Раскопки начались в Эбле в 1960-е годы, когда туда пришли итальянские ученые. Они собрали уникальные артефакты. Однако в последние годы из-за войны в Сирии исследования приостановили. После того, как террористы захватили город, многие исторические памятники были разрушены. Боевики возвели там военный городок: устроили тренировочную площадку, штабы, базу, укрытия для техники.

«Город Эбла — один из самых интересных исторических городов в Сирии. Нашли его с помощью письма на камне. Там описывалось, кто правил государством, как оно было устроено», — заявил директор департамента культуры Хамы.

По его словам, сейчас все исторические памятники в полной мере уже не удастся восстановить. Но в этом вопросе сирийцам могут помочь итальянцы и российские специалисты. Однако до этого территорию Эблы должны проверить саперы.

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