Боевики похитили православного священника из храма во время службы

На Украине прямо в храме представители территориальной обороны задержали православного священника Украинской православной церкви Московского патриархата. Видеозапись произошедшего разместил в своем Telegram-канале журналист Юрий Котенок.

На кадрах видно, как священнослужителя под руки выводят из храма несколько человек. Все это происходит под тревожные возгласы прихожан. Как отметил журналист, задержание священника представителями территориальной обороны проходило в городе Смела Черкасской области.

О дальнейшей судьбе задержанного священнослужителя пока никаких данных нет.

На прошлой неделе украинские националисты толпой напали на блогера Анатолия Шария, которого настигли в Испании. Нацисты пристали к блогеру прямо на улице в темное время суток. Ему предъявили то, что он якобы снимал пропагандистские ролики в поддержку России. Дело чуть не дошло до драки, но конфликт пресек крепкий мужчина, говорящий на испанском. Возможно, это был охранник Шария.