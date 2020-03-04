Боевики отравились химоружием при подготовке к провокации в Идлибе

Провокация боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Идлибе провалилась. Террористы не смогли донести до места фугасы с отравляющими веществами. В одном из снарядов протекла емкость, и ядовитое вещество пролилось.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр примирения воюющих сторон. В результате боевики сильно отравились — и провокация сорвалась.

Главной целью боевиков была провокация в отношении правительственных войск Сирии. Военные шли по западным кварталам города Серакиб, когда к ним навстречу вышли террористы с химическим оружием.

Они хотели ночью взорвать фугасы, а после обвинить официальный Дамаск в применении запрещенных веществ в зоне деэскалации.

В Центре подчеркнули, что они смогли получить неопровержимые доказательства подготовки террористов. Все факты пообещали представить в ближайшее время.

Новый виток ухудшения ситуации в Идлибе начался 27 февраля, когда террористы из и организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступать на официальные войска Сирии. Военные открыли ответный огонь.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая организация, запрещенная в России.