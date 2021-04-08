Боевики обезглавили 12 белых иностранцев в Мозамбике

В Мозамбике боевики обезглавили 12 человек. Пока неизвестно, какой они были национальности и в каких странах проживали. Об этом написал газета Times со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

«В общей сложности их было 12, все они иностранцы, я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, у них были связаны руки», — рассказали в полиции.

Тела обезглавленных были обнаружены рядом с отелем в городе Пальма, который подвергся нападению боевиков в конце марта.

Несколько дней назад двух граждан Йемена задержали в США по подозрению в терроризме. Мужчина задержали с разницей в месяц. Они были включены в список террористов, который был составлен ФБР. Изначально они были задержаны из-за незаконного пребывания в стране. Пока идет следствие, им запрещены перелеты по стране.

В начале марта в Махачкале нейтрализовали планировавшего теракт бандита. Рядом с ним нашли «пояс смертника». Изначально силовики предложили преступнику сложить оружие и сдаться, но в ответ он открыл огонь по правоохранителям. Среди гражданских и силовиков в результате спецоперации не было.