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Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Reuters: боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Террористическая группировка ИГИЛ («Исламское государство», запрещена в России) взяла ответственность за теракт, который произошел утром 5 сентября около посольства России в Кабуле, передало агентство Reuters.

В результате атаки погибли два российских дипломата. Посольство России находится в контракте со спецслужбами Афганистана, которые ведут расследование инцидента. В настоящий момент охрана дипломатической миссии усилена.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на теракт. Он выразил надежду, что виновные в гибели людей понесут наказание.

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По данным СМИ, атаку произвел смертник, в которого успели выстрелить. Однако террорист успел подорвать размещенное на нем самодельное взрывное устройство на улице Дар-уль-Аман.

Это не первый теракт за последнее время. В августе случился взрыв в мечети, которая расположена к северу от столицы Афганистана. Тогда погибли 20 человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Теракт у аэропорта Кабула

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