Боевики ИГИЛ* атаковали базу ООН в Нигерии

Связанные с ИГИЛ* боевики атаковали базу ООН в Нигерии. Укрыться в бункере удалось 25 сотрудникам организации. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в гуманитарных и силовых структурах.

По данным информационного агентства, террористы напали на базу ООН в Нигерии. Они подожгли здание, расположенное в городе Диква в штате Борно. Закрыться в бункере удалось сразу 25 работникам организации.

Сейчас в помещение пытаются попасть исламисты. Как утверждают источники агентства, никто из сотрудников базы не пострадал. Более точная информация и все обстоятельства нападения боевиков в Нигерии пока выясняются.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.