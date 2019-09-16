Боевики ИГ* показали обращение своего лидера к сторонникам

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Получасовая речь стала первым публичным заявлением лидера ИГ* с конца апреля. Она называется «Совершайте подвиги!». В речи много разговоров посвящено религии, также аль-Багдади призывает сторонников «удвоить усилия». По его утверждениям, группировка «по-прежнему сильна», а ее ряды пополняются новыми боевиками. Как уточняет глава аналитического центра, аль-Багдади критикует также правителей-«тиранов» в таких странах, как Судан, Египет, Йемен и Ливия. По данным «Катц», запись была сделана не позднее августа.

«Ежедневные операции по различным фронтам продолжаются», — цитирует агентство Reuters еще одно заявление аль-Багдади. В материале отмечается, что лидер группировки упомянул ряд регионов вроде Мали и стран Леванта, однако деталей не сообщил.

В апреле текущего года ИГ* опубликовала ролик с аль-Багдади — это стало первым за пять лет появлением лидера боевиков на видеозаписи.

В августе 2018 года ряд СМИ сообщали, что аль-Багдади получил тяжелое ранение и потерял способность управлять группировкой, напоминает газета «Известия».

*ИГ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России