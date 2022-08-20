Боевики и «Белые каски» начали готовить провокацию в Идлибе для обвинения России

Боевики вместе с «Белыми касками» готовятся устроить провокацию в Идлибе. Они организовывают постановочные съемки, чтобы обвинить Россию и Сирию в ударах по жилым кварталам.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров, слова которого привело РИА «Новости».

«Боевиками террористической группировки „Джебхат ан-Нусра“* совместно с представителями псевдогуманитарной организации „Белые каски“ в населенных пунктах Эриха и Джиср-эш-шугур провинции Идлиб спланировано проведение постановочных съемок», — подчеркнул он на брифинге.

По словам генерал-майора, целью провокации является обвинение России и правительственных войск Сирии в неизбирательных ударах по жилым районам. Также речь идет о якобы атаке на объекты гражданской инфраструктуры.

Замруководителя центра призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от намеченного плана. Вместо провокаций он предложил им заняться мирным урегулированием конфликта.

*«Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещенная в России.