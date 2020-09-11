В южной части сирийского Идлиба может произойти провокация с применением отравляющих веществ. Ее готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»*. Они хотят провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

«В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки „Хайат Тахрир Аш-Шам“* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — приводит его слова РИА «Новости».

По его данным, на высоте Джебель-Завия состоятся постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ. Фейковые материалы будут распространятся в интернете, ближневосточных и западных СМИ. В применении отравляющих веществ против мирного населения обвинят правительственные войска Сирийской арабской республики.

Гринкевич призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от этой идеи и встать на путь примирения.

В марте текущего года стало известно, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* серьезно отравились химоружием при подготовке к провокации в Идлибе.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»* — террористическая организация, запрещенная в России.