Боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сирии — ЦПВС
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
«В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки „Хайат Тахрир Аш-Шам“* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — приводит его слова РИА «Новости».
По его данным, на высоте Джебель-Завия состоятся постановочные съемки с привлечением репортеров зарубежных СМИ. Фейковые материалы будут распространятся в интернете, ближневосточных и западных СМИ. В применении отравляющих веществ против мирного населения обвинят правительственные войска Сирийской арабской республики.
Гринкевич призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от этой идеи и встать на путь примирения.
В марте текущего года стало известно, что боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* серьезно отравились химоружием при подготовке к провокации в Идлибе.
«Хайат Тахрир Аш-Шам»* — террористическая организация, запрещенная в России.